إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لـ "أم الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التحديث الجديد للموقع الرسمي لسموها "www.motherofthenation.ae"، على شبكة الإنترنت.

وقدتم تصميم الموقع وتطويره، وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يُتيح لزواره سهولة التصفّح، باللغتين العربية والإنكليزية، كما روعي في التصميم أن يعمل بشكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، باستخدام متصفحات متعددة.

كما روعي في صفحات الموقع الرئيسية والفرعية، أن يأتي تبويبها محققاً لأقصى درجات السهولة في التصفح، ومطالعة المعلومات والأخبار ومقاطع الفيديو عن أحدث الأنشطة والفعاليات والمبادرات.