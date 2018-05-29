محمد بن زايد يستقبل قيادات وممثلي المراسم بالدولة

الشارقة 24 – وام:

‎استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البطين قيادات وممثلي المراسم والتشريفات على مستوى الدولة.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، موفور الصحة والعافية وأن يوفقه لما فيه خير الوطن ورفعته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تؤمن بقدرة كوادرها الوطنية على أداء مسؤولياتها وواجباتها، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والتميز، بما يقدم نموذجاً يعكس الوجه الحضاري والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الدولة.