سفارة الدولة بكازاخستان تقيم مائدة "إفطار الصائم"

الشارقة 24 – وام:

ضمن مبادرات عام زايد، قام سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، بزيارة ومشاركة الصائمين وجبة الإفطار، في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع سفارة الدولة في أستانا.

وأشاد المستفيدون باهتمام المؤسسات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات، والمشاركة الفاعلة في توفير وجبة الإفطار للصائمين، معربين عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والسفارة، لحرصهما على متابعة هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك.