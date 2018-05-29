محمد بن زايد يستقبل عدداً من أيتام "الهلال الأحمر"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في قصر البطين، عدداً من الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع الأيتام بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يبارك في إمارات الخير ووطن العطاء، الذي يقود مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة.

ويبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة داخل الدولة، وفي 25 دولة أخرى حول العالم 114 ألف يتيم، فيما بلغت قيمة كفالاتهم خلال العام الماضي 140 مليون درهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الهلال الأحمر الإماراتي، يجسد استراتيجية الدولة ونهجها الثابت والأصيل في دعم الفئات والشعوب المحتاجة للعون والمساعدة من خلال تنفيذ الأعمال والمشاريع، والمبادرات التنموية والإنسانية والخيرية في مختلف مناطق العالم.