محمد بن راشد يستقبل هزاع بن زايد بمجلس الشندغة التراثي بدبي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مجلس الشندغة التراثي في منطقة الخور جهة بر دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مساء الثلاثاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث تبادل سموهم التهاني بالشهر المبارك، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يعيده على قيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا باليمن والخير والبركات .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من أعيان البلاد ورؤساء ومديري المؤسسات، والدوائر الحكومية والفاعليات الاقتصادية في الدولة .