سفارة الدولة بجنوب أفريقيا تكرم د. أحمد الصيعري

الشارقة 24 – وام:

كرم سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، بمقر السفارة في بريتوريا، الدكتور أحمد يحيى محمد الصيعري، المبتعث للدارسة من مجلس أبوظبي للتعليم، وذلك بعد تخرجه من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وحصوله على شهادة بورد الجراحة العامة، وشهادة الزمالة في جراحة الإصابات والعناية المركزة.

ويأتي هذا التكريم في إطار مبادرة عام زايد 2018، وترسيخاً لمكانه وأقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تحض على التعلم بقوله: "إن رصيد أي أمة متقدمة، هو أبناؤها المتعلمون وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره".