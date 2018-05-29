حمدان بن زايد: مبادرات عام زايد عززت جهود "الهلال" الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الدعم الذي تجده برامج الهيئة ومشاريعها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضعها في مكانة متقدمة ضمن المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية .

وأضاف سموه أن تلك الجهود تعزز القيم والمبادئ التي غرسها فينا المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني، لافتاً سموه الى أن مبادرات عام زايد عززت جهود الهيئة الإنسانية محلياً وخارجياً حيث عملت الهيئة منذ مطلع هذا العام على تفعيل الخطط والاستراتيجيات وتبني المبادرات التي تفي بأهداف عام زايد وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز صرح الإمارات الإنساني.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بقصر النخيل، اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الثاني، للعام الجاري.