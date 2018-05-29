"خليفة الإنسانية" توزع مئات السلال الغذائية بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:





قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة، وبحضور وفد من دبلوماسي البعثة بتوزيع مئات السلال الغذائية على الأسر المتعففة في منطقة منشاة ناصر بجوار مستشفى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بالقاهرة، في إطار مشروع "إفطار صائم"، الذي ترعاه المؤسسة داخل قرى ومدن جمهورية مصر العربية الشقيقة، لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

يأتي مشروع "إفطار صائم"، في إطار مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في شهر رمضان المبارك و "عام زايد".