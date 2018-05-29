الإمارات ومنظمة العمل الدولية تستعرضان آفاق التعاون الفني

الشارقة 24 – وام:





استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، مع الدكتورة ربا جرادات مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية المدير الإقليمي للدول العربية، آفاق التعاون الفني بين الإمارات والمنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، في جنيف على هامش أعمال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي، وذلك بحضور سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية ومسؤولين في المنظمة.

وبحث الجانبان عدداً من مشاريع وبرامج التعاون المستقبلي، والاستفادة من خبرات المنظمة في المجالات الفنية.