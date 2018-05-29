مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش تعزيز الشحن الجوي والبحري

الشارقة 24:





ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس مطارات دبي، وباقي أعضاء المجلس.

وناقش المجلس سياسة تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي المعدة من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والهادفة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نموه، لمواكبة المتغيرات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه السياسة في ظل سعي إمارة دبي لتنويع اقتصادها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى العمل على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التجارة الذي شكل ركيزة قوية لتطور دبي ونهضتها، وساهم في تعزيز ريادتها على خريطة التجارة العالمية، كمحور عالمي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.