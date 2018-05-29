عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية كندا

الشارقة 24 – وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الكندية "اوتاوا"، كرستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها وتطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، معرباً عن تطلعه إلى تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.