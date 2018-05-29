"الإمارات للمحامين" تنظم جلسة حول التماسك الأسري

الشارقة 24:

نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الإثنين، بمقرها الرئيسي، المجلس الرمضاني النسائي لعضوات الجمعية، وترأست الجلسة المحامية إيمان الرفاعي عضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من المحاميات وعضوات الجمعية المنتسبات.

وحلت الإعلامية عايدة عبد الحميد سفيرة النوايا الحسنة بمؤسسة المرأة العربية كضيفة شرف، دارت النقاشات خلال الجلسة حول الأسرة المتماسكة وكيفية بنائها والحفاظ على كينونتها واستقرارها واستمرارها، حيث تم تسليط الضوء حول الموضوعات الهامة في هذا الشأن، والتي لها أثرها البالغ في الحفاظ على بقاء الأسرة وحمايتها من التشتت والانهيار، إلى جانب التعرف على ثقافات البلدان العربية المختلفة في شهر رمضان، حيث عرفت الإعلامية عايدة عبد الحميد الحاضرات بثقافة أهل السودان بتجهيزات قدوم الشهر الكريم، وعرضت طيفاً من الأكلات الشعبية بالسودان، كما تم التعرف إلى أهم عادات الشعب المصري في الشهر الكريم.

وأكدت المحامية إيمان الرفاعي، أن المجالس الرمضانية تخلق مناخ إيجابي من الحوار البناء حول أهم القضايا الجوهرية بالمهنة، إلى جانب التعرف على المحاميات عن قرب، ومن أهم أهدافه نشر المعرفة ومناقشة القضايا المجتمعية المختلفة في العديد من القطاعات بما ينعكس على ترسيخ فكر الحوار البنَّاء والمفيد، وأكدت أن جمعية المحامين الإماراتية تسعى دائماً إلى معالجة العديد من القضايا التي تهم أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.

وفي الختام عبرت عن تقديرها وشكرها للمشاركات في المجلس الذي استقطب حضوراً واهتماماً لافتاً من مختلف الجنسيات اللوائي عبرن عن سعادتهن بالجلسة، مشيدات بدور الجمعية في خلق مناخ ملائم للحوار حول مشكلاتهن والبحث عن حلول توظف في الحفاظ على وحدة الأسرة.