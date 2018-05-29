عبد الله بن زايد يلتقي وزير الابتكار في كندا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، نافديب بينز وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كندا، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خصوصاً التعليمية والابتكار والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع كندا، ومنها المجال التعليمي والابتكار، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

من جانبه رحب نافديب بينز بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً عمق الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسعي قيادتي البلدين إلى تعزيزها في شتى المجالات ومنها المجالات التعليمية والأكاديمية.