كندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

الشارقة 24 – وام:





أعلنت كندا إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها وذلك اعتباراً من تاريخ 5 يونيو 2018.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع معالي أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كندا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، مشيداً سموه بإعلان كندا، اليوم الثلاثاء، إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إليها.

من جانبه، قال معالي أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، إن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً، لذا فإن إعفاء مواطنيها من متطلبات تأشيرة الدخول من شأنه أن يساعد في التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، كما أنه سيشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية والدراسية علاوة على أنه سيؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

واعتباراً من 5 يونيو 2018 لن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى استخراج تأشيرة دخول للسفر إلى كندا للإقامة لفترة قصيرة "تصل لمدة ستة أشهر" أو لأغراض الأعمال أو زيارة العائلة أو الأصدقاء أو السياحة.

ويحتاج المواطنون الإماراتيون مثلهم مثل غيرهم من المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الحصول على تصريح سفر إلكتروني "eTA" للسفر إلى كندا، أو المرور عبر أي مطار كندي.

وجاء قرار كندا بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها استناداً إلى تقييم شامل ودقيق للدولة، وفقاً لمعايير سياسة التأشيرة الكندية إذ توصل التقييم إلى أن دولة الإمارات تلبي معايير كندا للحصول على إعفاء من التأشيرة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة فهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.