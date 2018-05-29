"التغير المناخي" تحظر استيراد الخضروات والفواكه من ولاية كيرالا الهندية

الشارقة 24 – وام:

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد الخضروات والفواكه الطازجة من ولاية كيرالا الهندية، بسبب تفشي فيروس "نيباه"، الذي يعد العائل الرئيسي لهذا المرض هو خفاش الفاكهة.

جاء ذلك بعد متابعة المعلومات الواردة وما تم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية حول تسجيل حالات إصابة بفيروس نيباه في ولاية كيرالا الهندية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن العائل الرئيسي لهذا المرض هو خفاش الفاكهة حيث ينتقل الفيروس من الخفاش إلى الفاكهة التي يتغذى عليها أو يلامسها من خلال الإفرازات المختلفة، كما تم تسجيل حالات انتقال لهذا المرض بين البشر وكذلك بين الإنسان والحيوان، وتُعد المانجو والتمور والموز من أكثر الفواكه التي يفضل الخفاش تناولها.

وبالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، ومن خلال إدارتها لنظام الإنذار السريع للأغذية وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، قامت الوزارة بحظر استيراد الخضروات والفواكه الطازجة من ولاية كيرالا في جمهورية الهند، وإصدار تعميم للسلطات المحلية المختصة متمثلة في كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بمنع دخول جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة من ولاية كيرالا.

وأهابت الوزارة بالجمهور باتخاذ التدابير الاحترازية التالية حال رغبتهم بشراء وتناول الفاكهة الطازجة: التأكد من أن تكون الثمار طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو مبتلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج، والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرية على الفاكهة قبل تناولها كآثار الإصابة بالآفات والجروح والرضوض والأوساخ والأتربة والتشوهات، والتأكد من أن الثمار خالية من أي رائحة أو طعم غريب وألا تحتوي العبوة على أي ثمرة تالفة، والتأكد من عدم تناول الخضروات والفواكه الطازجة إلا بعد غسلها بشكل جيد وعدم تناول العصائر قبل التأكد من مصدرها.

من جهة أخرى، قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد كافة انواع المجترات الحية "الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان" ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية جنوب أفريقيا وحظر استيراد لحوم المجترات "الأغنام والماعز والأبقار والجاموس والإبل والغزلان" ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً مؤقتاً من المقاطعة المصابة، فيما سمحت الوزارة بالاستمرار في استيراد المنتجات المعاملة حرارياً من كافة المقاطعات في جمهورية جنوب أفريقيا.

جاء ذلك بعد المتابعة والاستناد إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤر مرض حمى الوادي المتصدع في جنوب أفريقيا وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.