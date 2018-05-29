البواردي والسفير الكولومبي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مبنى وزارة الدفاع بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، فيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وأعرب معالي البواردي خلال اللقاء عن ترحيبه بالسفير الكولومبي، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.