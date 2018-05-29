عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع كندا

الشارقة 24 - وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الكندية "اوتاوا"، كرستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها وتطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وكندا، معرباً عن تطلعه إلى تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبها، رحبت كرستيا فريلاند وزيرة خارجية كندا بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيرة إلى أن زيارة سموه إلى كندا تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.