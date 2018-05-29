سفارة الدولة تواصل الإشراف على المشاريع الخيرية في الأردن

الشارقة 24 – وام:





تواصل سفارة الدولة في عمان الإشراف على تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية التي تقدمها المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية الإماراتية في المملكة الأردنية الهاشمية، منها مشروع "إفطار صائم" الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.

واستقبل دولة طاهر المصري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة تكية أم علي، وسامر بلقر مدير عام التكية، أمس الإثنين، في مقر التكية بمنطقة المحطة وسط العاصمة عمان، سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الذي رعى وشارك في تحضير وجبات الإفطار للصائمين، ضمن موائد الرحمن التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث جرى تقديم أكثر من 1500 وجبة إفطار للمستحقين من الأسر المتعففة والأيتام واللاجئين وعابري السبيل.

وقال سعادة مطر الشامسي إن تكية أم علي تمثل منبراً لمكافحة الفقر الغذائي في الأردن ومثالاً يحتذى به في الدول العربية، معرباً عن فخره بالمشاركة في إحدى موائد الرحمن لتكية أم علي بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

من جهته، شكر سامر بلقر سفير الدولة وموظفي السفارة على مشاركتهم في تحضير وجبات الإفطار للصائمين ضمن موائد الرحمن التي أقامتها التكية، موجهاً الشكر إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لدعمها لبرامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي على مدار العام، مثمناً شراكة التكية مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم على مدى الأعوام السابقة.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية ضمن "عام زايد" وانسجاماً مع العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة الاجتماعية.