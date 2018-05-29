بدء تقييم 704 مشاركات في "مسابقة تصميم شعار التسامح "

الشارقة 24 – وام:

بدأت عمليات تقييم 704 مشاركات في "مسابقة تصميم شعار التسامح"، والتي أطلقت خلال شهر مارس الماضي للفئات العمرية " 15 – 35 "سنة من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

وأكد عبد الله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، التفاعل الكبير من مختلف شرائح وأفراد المجتمع للفوز بجائزة شعار التسامح الذي يتسم بهويته الإماراتية الأصيلة ورسالته العالمية الرائدة، والتي تعكس الإرث الخالد لفكر مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتجسد التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تكون الإمارات حاضنة للتسامح ووطناً للتواصل الحضاري والإنساني.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى شعار للتسامح يبرز عالمية الرسالة وخصوصية الهوية الإماراتية، ولذلك تم اعتماد برنامجاً تقييمياً متصاعداً لإتاحة الفرصة أمام الأعمال المشاركة كافة لتنال حظها من الاهتمام، ووفقاً لمعايير تقييم رئيسية هي توافر عنصر البساطة ووضوح الفكرة وأن يكون ذو صلة مباشرة بالتسامح ويتميز بصلته بالإمارات وأن يحوي على عناصر التميز والهوية الفريدة.

وأشار إلى أن عملية تصنيف الأعمال المشاركة ستستمر على مدى أسبوعين، ثم تنطلق المراحل الرئيسية للتقييم بإشراف لجنة تحكيم متخصصة تضم عدداً من الخبراء والمختصين لاختيار أفضل تصميم مشارك، وسيتم الإعلان عنه خلال شهر أغسطس المقبل، وسينال الفائز جائزة نقدية مقدارها 20 ألف درهم إماراتي.