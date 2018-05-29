"خليفة الإنسانية "وسفارة الدولة توزعان السلال الغذائية في اليابان

الشارقة 24 – وام:

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة في طوكيو السلال الغذائية على عدد من المناطق في اليابان من ضمنها العاصمة طوكيو ومدينة فوكوؤكا، وذلك في إطار مشروع "إفطار صائم" الذي تنفذه خلال شهر رمضان المبارك.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في اليابان من قبل المؤسسة حيث بلغ عدد السلال الغذائية 248 تحتوي على مواد غذائية تم اختيارها خصيصا بما يتناسب مع استهلاك المجتمع الياباني، وتسعى المؤسسة لتوسيع المشروع ليشمل في المستقبل عدد أكبر من المستفيدين.