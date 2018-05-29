"الهلال الأحمر" يدشن مشروع إنشاء وترميم فصول دراسية في اليمن

الشارقة 24 – وام:

وضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، حجر الأساس لبناء 3 فصول دراسية مع ملحقاتها في مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة أمجرباء بمديرية تبن في محافظة لحج، إضافة إلى ترميم وتأهيل مدرسة راجح عزب في منطقة صبر، وذلك ضمن أنشطة الهيئة خلال "عام زايد".

حضر وضع حجر الأساس، اللواء الركن أحمد عبد الله تركي محافط لحج والمهندس طيب الشامسي نائب مدير الهلال الأحمر الإماراتي والعميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة.

ولقي المشروع ترحيباً رسمياً وشعبياً لدى السلطة المحلية والمواطنين من أبناء لحج لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي من مشروعات تنموية وإنسانية لدعم ومساندة الشعب اليمني، تتويجاً لعلاقات الإخاء والتعاون بين الشعبين الشقيقين.