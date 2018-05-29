مركز الإفتاء: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر عن كل فرد

الشارقة 24:

حدد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر بـ20 درهماً إماراتياً عن كل فرد مسلم، وتدفع للمسلم المسكين أو الفقير، ويجوز دفع قيمتها للجهات الرسمية الخيرية.

وأشار المركز في فتوى منشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى، وأكد أنه يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.

ويجوز للمسلم إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وتصح لمن أخرجها من أول الشهر المبارك، ومن نسيها أو أخرها لما بعد صلاة العيد، فإنها لا تسقط بمضي وقتها، ويجب عليه دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك.

ويجوز وفقاً للفتوى، نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها، إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.