محمد بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، يرافقهم أعضاء فريق الرماية "البار شوتنغ" الفائز بأربع ميداليات في بطولة العالم للرماية بكوريا، إلى جانب فريق المواي تاي والكيك بوكسينغ.

وتبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهنأ اللاعبين بتألقهم وتميزهم وحصدهم للجوائز المختلفة، متمنياً لهم التوفيق ومواصلة بذل الجهود من أجل رفعة راية الوطن.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، وفريق الرماية "البارشوتنغ"، وفريق "المواي تاي والكيك بوكسينغ"، عن سعادتهم بلقاء سموه وتقديرهم للدعم الذي تحظى به رياضات ذوي الإعاقة وغيرها من الرياضات على الصعيد الوطني، مؤكدين مواصلة جهودهم لحصد المزيد من الألقاب، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك، على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".