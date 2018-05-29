حاكم أم القيوين يُعزي في وفاة سعيد علي الشامسي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد علي بن سعيد الشامسي .

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال الفقيد علي وعادل وشامس وهادف، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم بالشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم بالشارقة، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار ضباط القوات المسلحة.