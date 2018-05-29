الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، يوم الإثنين، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة "الشاعر والأديب"، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بحلول شهر رمضان أيضاً، من رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وأعضاء مجلس إدارتها، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر المقابلات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الدولة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم، بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده، بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .