"الشؤون الإسلامية" تنظم ملتقى "الإمارات تطوق التطرف"

الشارقة 24 – وام:

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يوم الإثنين، بفندق سانت ريجس في أبوظبي، ملتقى "الإمارات تطوِّق التطرف"، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من عدد من دول العالم العربي، وذلك برعاية من وزارة شؤون الرئاسة .

واستهدف الملتقى، فئة الشباب، من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا الفكرية التي تنتشر في محيطهم، وتتعلق باهتماماتهم وتصحح المفاهيم والتصورات المغلوطة لديهم، تلك التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطابهم والتغرير بهم وتنفيذ أجندتها في المجتمعات المستقرة.

شارك في الملتقى، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسماحة الدكتور محمد الخلايلة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" كل من العلامة عبد الريس عضو الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، والدكتور مصعب السامرائي أستاذ الفقه المقارب بجامعة الإمام الأعظم ببغداد، والداعية سليمان حسين الطريفي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والدكتور إبراهيم الدبل مدير إدارة التدريب الدولي في شرطة دبي سابقاً.

وقال معالي وزير التربية والتعليم في كلمته حول دور التعليم في التحصين الفكري للشباب: إن وزارة التربية والتعليم تقود اليوم مسيرة عامرة لبناء الوطن، حيث تتحمل مسؤولية عظمى ومهمة أسمى لتنشئة أجيال المستقبل على القيم الأصيلة والمبادئ السليمة التي تؤهلهم لخدمة وطنهم وبناء نهضته وحضارته.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي في كلمته عن الخطاب الديني في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في تطويق التطرف ومحاصرته من الناحية الفكرية من خلال استراتيجية شاملة.

من جهته، تحدث المفتي العام في المملكة الأردنية عن الفتوى التي حاول المتطرفون ومشرعوهم أن يتخذوا منها حججاً وبراهين خداعة ليوقعوا الشباب في شباكهم، بينما تحدث العلامة عبد الله ريس عن قضايا التضليل في المفاهيم القرآنية.