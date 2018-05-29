سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، يوم الإثنين، استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من وفد هيئة حماية البيئة برئاسة الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام الهيئة، ومن وفد شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" برئاسة جيروم كارل مدير عام الشركة، وحضور سعود علي مصبح النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، ومن عدد من أعيان البلاد والمسؤولين وأبناء القبائل.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، كينانا مودر جمال الدين رئيس جماعة البهرة والوفد المرافق له.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية وعلى سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.