سفير الدولة يبحث ورئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى إسلام آباد، شاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بمقر رئاسة الوزراء.

وتم خلال اللقاء، التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسعها، لتشمل مختلف المجالات حيث تم وضع أسس راسخة لها، مستمدة من عمق الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث أكد سفير الدولة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان، خاصة في ظل الارتباط المشترك بين شعبي البلدين بتقاليد وقيم دينية مشتركة وبعلاقات تاريخية متينة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشار سعادة السفير، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من كبريات الدول المستثمرة في باكستان، في قطاعات تشمل مجالات الاتصالات والعقارات والطيران والمصارف والطاقة، مؤكداً أهمية مشاركة باكستان في معرض إكسبو دبي 2020، حيث نوه بأن المشاركة الباكستانية تعتبر فرصة سانحة للاستفادة من الفرص المتاحة في المعرض الدولي على كافة الصعد.

وأعرب رئيس وزراء باكستان، عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمها المتواصل لباكستان، لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعات التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.