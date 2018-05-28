النعيمي يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بقصر الزاهر، مساء الإثنين، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كبار المسؤولين وجموع المهنئين، الذين توافدوا للسلام على سموهما، وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما، بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

فقد تقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من سعادة وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية، ومديري ورؤساء الأقسام وموظفي الجهاز الذين توافدوا على قصر الزاهر، للسلام وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع الشيوخ وكبار المسؤولين والوجهاء وأبناء القبائل وكبار رجالات الدولة وجموع المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.