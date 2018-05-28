أكاديمية الشيخ زايد الخاصة تُكرّم المتميزين في التدريب العسكري

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، الحفل الذي أقامته أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، بمناسبة تكريم الطلاب المتميزين في برنامج التدريب العسكري، للعام الدراسي 2017-2018 .

كما حضر الحفل، سعادة خديم الدرعي رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، والعميد صالح عبد الرحمن الطنيجي، من قيادة الوحدات المساندة وعدد من ضباط القوات المسلحة والمسؤولين وأولياء أمور الطلاب.

ورحب أحمد الشحي نائب مديـر أكاديمية الشـيخ زايد الخاصة للبنين في كلمة له براعي الحفل والحضور، مشيراً إلى أن تطبيق برنامج التدريب العسكري، يأتي ضمن التعاون المشترك بين قيادة الوحدات المساندة في القيادة العامة للقوات المسلحة، وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ابتداء من الصف السادس الأساسي.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد الشباب لمختلف مناحي الحيـاة، وتـشجيع المشاركة الفاعلة واكتساب مهارات الضبط السلوكي والصفات القيادية، بما يعزز الثقة والاعتماد على الذات والمبادرة والولاء وتقديم الخدمات للآخرين والوطن.

وبارك للطلبة هذا الإنجاز، الذي يعد مفخرة وطنية تعزز الولاء والانتماء، حيث بلغ عددهم الإجمالي لهذا العام 301 طالب من الصف السادس وحتى الصف التاسع.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، بتكريم فريق التدريب من قيادة الوحدات المساندة والطلاب المتميزين في البرنامج.