محمد بن زايد وولي عهد الأردن يؤكدان متانة علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين، في قصر البطين، الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات، مع ولي عهد الأردن بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقل الأمير حسين بن عبد الله الثاني، تحيات وتهاني الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل خير وتقدم .

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتهانيه، للملك عبد الله الثاني وتمنياته للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والتطور.

جرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

بعدها تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور، وجبة الإفطار في قصر البطين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.