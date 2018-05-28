سفير الدولة يشارك بإفطار رمضاني في بولندا

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، الإفطار الذي نظمته دار الإفتاء البولندية، برعاية جمعية دبي الخيرية.

كما حضر الحفل، سعادة جاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسماحة المفتي توماش ميشكيفيتش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي البولندي، وعدد مقدر من المسلمين البولنديين والجالية الإسلامية في وارسو.

يشار إلى أن جمعية دبي الخيرية قدمت منحة للمجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي البولندي، لتنظيم وتغطية إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، فيما تأتي مشاركة سفير الدولة في هذا الإفطار ضمن احتفالات السفارة في وارسو بعام زايد .

وأعرب سعادة سفير الدولة لدى بولندا، عن شكره لسماحة رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي البولندي، وجمعية دبي الخيرية على تنظيم إفطار الصائم، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في دعم التعاون وتمتين العلاقات بين البلدين.

كما قدم شكره لسعادة جاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، على مشاركته في الإفطار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.