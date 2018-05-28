نهيان بن زايد يفتتح شاطئ جزيرة الحديريات الترفيهي

الشارقة 24 – وام:





افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الأحد، شاطئ جزيرة الحديريات الترفيهي في أبوظبي.

حضر الافتتاح معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة سعيد محمد سعيد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وسعادة مريم عيد المهيري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وسعادة سيف سعيد أحمد غباش وكيل دائرة الثقافـة والسياحة، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، والدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وسعادة عارف حمد سيف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامـة "مساندة"، والسيد حميد سعيد حميد المنصوري مدير مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقام سموه بجولة في الجزيرة، اطلع خلالها على المرافق الترفيهية والرياضية التي ستمكن زوار الشاطئ ورواده من قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم وأصدقائهم.