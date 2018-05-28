قرينة حاكم رأس الخيمة تستقبل فريق الشرطة النسائي

الشارقة 24 – وام:





أشادت قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، بجهود شرطة رأس الخيمة الأمنية المتميزة المبذولة في سبيل نشر وتعزيز الأمن والأمان في كافة ربوع الإمارة، كما ثمنت حصول شرطة رأس الخيمة على جائزة أفضل جهة في المجال الأمني ضمن فئات التميز المؤسسي على مستوى قيادات الشرطة في الدولة، إلى جانب جائزتين ضمن فئات التميز الوظيفي، وذلك ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز للدورة الرابعة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخة هنا بنت جمعة الماجد لفريق شرطة رأس الخيمة النسائي، برئاسة ملازم أول موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية رئيس الفريق، وحضور منتسبات الشرطة من العنصر النسائي العسكري والمدني، ومجموعة من القيادات النسائية وسيدات المجتمع بالإمارة، وذلك ضمن مجلسها الرمضاني في قصر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مدينة صقر بن محمد.

ويهدف المجلس الرمضاني إلى مناقشة كافة الأمور والمستجدات على الساحة التي تهم المرأة وتخدم المجتمع النسوي في الإمارة، بهدف دعم وتشجيع العنصر النسائي لإبراز دوره في المجتمع وتقديم كل ما فيه الخير لخدمة ورفعة الوطن.