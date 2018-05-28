المجلس الوطني الاتحادي يناقش التنافسية والإحصاء الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:





يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ 21 الختامية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 16، الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، يناقش خلالها موضوع "التنافسية والإحصاء"، ويوجه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

ويناقش المجلس موضوع "التنافسية والإحصاء"، ضمن 5 محاور هي: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية، والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

كما سيتم توجيه 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة بشأن المواضيع المدرجة، إضافة إلى اطلاعه على تقارير نشاط اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثالث وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجلسة.