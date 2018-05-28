الإمارات تغيث سقطرى اليمنية

الشارقة 24 – وام:





حرصت دولة الإمارات منذ الوهلة الأولى لإعصار "مكونو" على نجدة أبناء الأرخبيل، ومد يد العون والمساعدة لهم وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنقاذهم والتخفيف من معاناتهم، مسطرة ملحمة جديدة من ملاحم الخير والعطاء تجاه الشعب اليمني الشقيق.

واستمراراً لنهج العطاء الإماراتي، توافد، الأحد، على الدولة 17 مصاباً يمنياً من أهالي سقطرى مع مرافقيهم لتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أبناء سقطرى ومرافقيهم فور وصولهم لمستشفيات الدولة لتلقي العلاج اللازم، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً على الملحمة الإنسانية التي سطرها أبناء زايد الخير في سقطرى، والجهود الجبارة التي قادت إلى تخفيف معاناة أبناء سقطرى من آثار الإعصار.