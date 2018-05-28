سفير الدولة وقائد عام الدرك الإيطالي يبحثان التعاون الأمني

الشارقة 24 – وام:





التقى سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، الجنرال جيوفاني نيستري قائد عام قوات الدرك الإيطالية "الكاربنيري"، بحضور عدد من كبار جنرالات وقيادات الدرك الإيطالي.

وأكد سعادة الريسي حرص دولة الإمارات على العمل مع الدول الصديقة في المجالات كافة، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الأمن الدولي وسلامة المجتمعات.

مثنياً على العلاقات المتميزة بين الكاربنيري الإيطالي والشرطة في الدولة، مشيراً إلى التعاون المستمر معها في العديد من الملفات والذي أثبت فعالية وانسجام لافت.

من جهته، أكد الجنرال نيستري حرص قوى الدرك الإيطالية على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مشاركات الكاربنيري الدائمة في الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تقام في الإمارات ماهي إلا دلالة على أهمية هذه الفعاليات وعلى مستوى التقدير والاحترام الذي توليه قيادة الكاربنيري للدولة التي قطعت أشواطاً كبيرة في قطاع الحفاظ على الأمن.

كما أكد على التعاون الكبير بين الجانبين والذي توج مؤخراً بتوقيع اتفاقيات تعاون مع شرطة أبوظبي، ويتم التحضير لتوقيع اتفاقية أخرى مثيلة لها مع شرطة دبي، وذلك استعداداً للتعاون بين الجهازين وتبادل الخبرات بما يخص الحدث الكبير "إكسبو دبي 2020".

وناقش الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين دولة الإمارات والدرك الإيطالي في مجال حفظ وصون التراث وخاصةً في زمن تهديدات الإرهاب.