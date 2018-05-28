حمدان بن راشد يستقبل وفداً من نادي دبي للرياضات البحرية

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الأحد، وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ 28 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي نظمه بنجاح النادي في 14 من شهر مايو الجاري، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ الميناء السياحي في دبي.

وضم وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي مشرف الحدث.

وتلقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية شكر اللجنة العليا المنظمة العليا وجميع المشاركين في الحدث التراثي البحري الكبير وذلك تقديراً لدعم سموه السخي الذي يقدمه كل عام والمكارم السخية المستمرة والتي أسهمت في بقاء التظاهرة التراثية البحرية الكبيرة صامدة كرسالة إلى الأجيال المتعاقبة منذ عام 1991، حيث أكمل الحدث مؤخراً وبنجاح الدورة الـ 28، مما يدل على النجاح الكبير الذي يتحقق من عام بعد آخر.

واطلع سموه خلال اللقاء، الذي حضره معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، على تقرير موجز قدمه أحمد سعيد بن مسحار المهيري حول التغطية الإعلامية المتميزة التي حصل عليها السباق، واهتمام وسائل الصحافة ووكالات الإعلام التي نشرت صور السباق عبر العديد من الصحف العالمية في مختلف قارات العالم، الأمر الذي قدم قيمة كبيرة للسباق وجعل الصورة تنتقل لجميع الدول عن اهتمام أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد واختفائهم بالتاريخ والجذور.