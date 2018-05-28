بدعم من "الهلال"... افتتاح 8 مظاريف لمشاريع بقطاع التعليم في الضالع

الشارقة 24 - وام:





افتتح، أمس الأحد، 8 مظاريف خاصة بإعادة تأهيل وترميم 7 مدارس، إضافة إلى مشروع إنشاء قاعة كلية التربية في محافظة الضالع بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وذلك ضمن مبادرات "عام زايد".

وتم خلال اجتماع لجنة المناقصات، الذي عقد في ديوان محافظة الضالع برئاسة اللواء الركن علي مقبل محافظ الضالع، وبحضور المهندس رمسيس يونس ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، الاطلاع على المظاريف الخاصة بترميم 7 مدارس وهي مدارس "علي مقبل في وادي مطر حجر الضالع، وعلي عثمان المركولة، و22 مايو حجر الضالع، وطارق بن زياد منطقة الطفوى، والجيل الجديد مريس في مديرية قعطبة، والقزعة مديرية الشعيب، والنهضة موعد حمادة مديرية الأزارق" إضافة إلى إنشاء قاعة كلية التربية في المحافظة.

وحث محافظ الضالع اللجان المشرفة والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ المشاريع على سرعة إنجازها وفقاً للتصاميم الهندسية الخاصة بذلك، مثمناً الجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم، مؤكداً أنه بهذه المشاريع التي ستنفذ ضمن فعاليات "عام زايد" ستشهد محافظة الضالع نقطة تحول في الكثير من الخدمات التي تعرضت للتدمير نتيجة الحرب.

كما أكد استعداد قيادة السلطة المحلية في المحافظة تذليل التسهيلات كافة لإنجاح مهام الهلال الأحمر الإماراتي الذي يعمل بكل جهد لإعادة الحياة لمحافظة الضالع والمحافظات المحررة كافة.