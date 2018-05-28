"البنية التحتية" تنتهي من توصيل الخدمات لمحكمة مصفوت

الشارقة 24:

أكدت المهندسة منيرة عبد الكريم مديرة المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تسلّمت مبنى محكمة مصفوت في إمارة عجمان، والتي تتبع وزارة العدل، من شركة المقاولات، إثر الانتهاء من أعمال تشييد المشروع.

ولفتت عبد الكريم إلى أن الوزارة حالياً بصدد توصيل الخدمات للمشروع وعمل الاختبارات وتشغيل المبنى ليتم تسليمها للجهة المستفيدة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذه ضمن معايير الجودة والاستدامة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

كما أكدت المهندسة أن محكمة مصفوت تعتبر إضافة نوعية للمنشآت الحكومية في عجمان، إذ صممت بأحدث الأنظمة الهندسية، بما يتوافق مع معايير والمواصفات العالمية، وقد رُوعي في تصميمها طبيعة المنطقة وتوجه الوزارة نحو تطبيق مفاهيم الاستدامة والأبنية الخضراء الصديقة للبيئة.

وأشارت إلى أن المشروع شيد على مساحة كلية بلغت 6882 متراً مربعاً تقريباً، وبتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون درهم.

وأفادت عبد الكريم بأن المشروع مصمم وفق أفضل معايير البيئة الخضراء، وبما يتلاءم مع المتطلبات البيئية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة، من خلال استخدام أنظمة العزل الحراري، لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية أثناء تشغيل أجهزة التكييف.