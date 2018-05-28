عبد الله بن زايد يلتقي وزير التجارة الدولية الكندي

الشارقة 24 – وام:





التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فرانسوا فيليب شمبانيه وزير التجارة الدولية الكندي، في مقر وزارة الخارجية الكندية في أتاوا، بحضور بارديش تشاغر وزيرة السياحة والأعمال الصغيرة والوزير المسؤول عن تخطيط وإدارة البرنامج التشريعي للحكومة في مجلس العموم الكندي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كندا بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطيران والطاقة المتجددة إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وكندا، معرباً عن أمله أن تثمر الزيارة عن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على جميع الأصعدة.

من جانبه رحب فرانسوا فيليب شمبانيه بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وتطلعها نحو دفع آليات التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تلعبه من دور حيوي على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

ورحب الجانبين بانتهاء فرق العمل في البلدين من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى الانتهاء من إجراءات التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.

كما رحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالقرار الذي اتخذته الحكومة الكندية مؤخراً بإعلانها الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

حضر اللقاء، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.