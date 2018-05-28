غيانا تمنح التأشيرة لمواطني الإمارات عند الوصول إلى أراضيها

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يمكن لمواطني الدولة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية الحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية غيانا التعاونية فور وصولهم إلى مطاراتها.

وقال سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن سفارة الدولة في برازيليا استلمت مذكرة دبلوماسية من سفارة جمهورية غيانا في البرازيل تتضمن قرار الحكومة الذي ينص على منح مواطني دولة الإمارات التأشيرة عند الوصول لأراضي غيانا.

وأوضح سعادته أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية غيانا تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوؤها دولة الإمارات وتؤكد على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة الأمر الذي يساهم في تعزيز أواصر الشراكة والعلاقات بين البلدين الصديقين.