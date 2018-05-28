"الهلال الأحمر" يشارك في حملة تبرع بالدم خلال رمضان

الشارقة 24 – وام:





شاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فروعها في جميع أنحاء الدولة، في حملة تبرع بالدم التي أطلقتها في الخيام الرمضانية بداية شهر رمضان الكريم، بهدف تشجيع أفراد المجتمع كافة على التبرع بالدم لتوفير الكميات الكافية من وحدات الدم التي تتدنى فيها كميات التبرع خلال الشهر الفضيل.

وقال سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر إن الهيئة وبموجب نداء المكتب الإقليمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط شاركت في حملة التبرع بالدم التي بدأت في الأول من شهر رمضان وستستمر إلى أواخر الشهر الفضيل في الخيام الرمضانية عقب الإفطار، لاستقطاب المتبرعين بالدم طوعاً ومساعدة بنوك الدم والجهات المختصة بالدولة وتعويضها النقص في وحدات الدم وتوفير أكبر قدر ممكن منها.

وأوضح أن دور الهيئة هو التوعية والتأكيد على قيمة تلك المبادرات الإنسانية التي تشارك في تنفيذها وما تعنيه قطرة دم وما تحققه من أجل إنقاذ حياة من هم بحاجة إليها، لافتاً إلى حاجة بعض المصابين في الحوادث المرورية إلى وحدات دم صالحة للاستخدام التي يمكن أن يتم تأمينها بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة التي تتولى توفير التجهيزات والظروف الملائمة للحصول على ما هو مطلوب وحدات الدم.

وقال المنصوري إن التبرع بالدم مبادرة إنسانية وأخلاقية لها نتائج إيجابية على صحة المتبرع وتساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين من مرضى الثلاسيميا أو المصابين في الحوادث وحالات الطوارئ من الأطفال والأمهات وكبار السن، مضيفاً أن الهيئة ستعمل خلال الشهر الفضيل على حشد المانحين والمتبرعين بالدم من خلال برنامج التوعية بصحة وسلامة الدم وقيمة التبرع بقدر منه والتي ينفذها قسم توعية المجتمع في قطاع الشؤون المحلية.

من جهته أوضح المكتب الإقليمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط أنه أطلق حملة إعلامية لتشجيع الجمهور على التبرع بالدم بعد الإفطار في جميع دول المنطقة لتوفير الكمية الكافية من وحدات الدم خلال الفترات التي تتدنى فيها كميات التبرعات وتوعية الجمهور بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ أرواح الأطفال والأمهات وكبار السن طوال العام، لافتاً إلى أن الحملة بدأت خلال الأيام الأولى لشهر رمضان وتنتهي في أواخر أيام العيد لتصادف اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 14 من شهر يونيو 2018.