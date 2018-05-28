سفير الدولة لدى السودان يشارك في تدشين مشاريع رمضان

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، في برنامج تدشين مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الزبير الخيرية في السودان.

وسلم السفير الجنيبي، بحضور أمين العام المؤسسة وممثلي الجهات السودانية المختصة، نماذج من المشاريع المقدمة وتشمل كفالات أيتام وطروداً غذائية، وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد، وهي تنطلق من استراتيجية الفرسان على نهج فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تقف إلى جانب الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والأسر المتعففة، منوهاً إلى أن مشاريعها ومبادراتها في السودان تعكس نهج الإمارات في العالم أجمع.

وتحدثت في الحفل ممثلة المستفيدين من هذه المشاريع، موضحة أن المؤسسة كفلت ابنها وعوضته فقده لوالده وكانت سنداً وعوناً لها في محنتها، مبتهلة إلى الله عز وجل أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تمثل السند والعون لإخوانهم في السودان وغيره من دول العالم .

وقال الأمين العام لمؤسسة الزبير الخيرية: إن أوجه الخير الإماراتية التي تمثلت في مشاريع كبيرة ومتنوعة بمختلف ولايات السودان لم تنقطع يوماً منذ تأسيس المؤسسة قبل أكثر من 20 عاماً، منوهاً في هذا الصدد إلى مشاريع الآبار وكفالة الأيتام وغيرها من مشاريع إفطار صائم وزكاة الفطر وكسوة العيد.