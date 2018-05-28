حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمجلس الضيافة في خزام، يوم الأحد، المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، من وفد الديوان الأميري برئاسة الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، وبحضور سعادة فواز عبد الله بن جمعة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة أحمد يوسف بن درويش النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام مركز السعادة في حكومة رأس الخيمة.

كما تقبل سموه التهاني، من أعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأبناء القبائل، وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الأميري.