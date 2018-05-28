المعلا يتقبل تهاني رئيسة وأعضاء "الوطني" برمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء الأحد، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات، من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال ومدراء الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمسئولين.