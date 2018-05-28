حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير التشيلي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، يوم الأحد، جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن أمنياته للسفير التشيلي بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مثمناً جهوده في تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، على مختلف المستويات.

من جانبه، أشاد السفير بالتعاون الثنائي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي.