حمدان بن راشد يستقبل وفداً من "محمد بن راشد للطب"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل مساء الأحد، وفداً أكاديمياً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، يرافقه عدد من المسؤولين الأكاديميين في جامعة كوينز البريطانية الشريك الدولي للجامعة، الذين قدموا التهاني والتبريكات، لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وبحث سموه والوفد برئاسة الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أوجه التعاون بين الجامعة وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خاصة في المجالات البحثية، وتبادل الخبرة من للارتقاء بمستوى الاهتمام بالبحوث الطبية، وتشجيع الباحثين والعلماء على مزيد من الابتكار وتوظيف نتائج بحوثهم، في خدمة الإنسانية وطلاب كليات الطب في دولة الإمارات والمنطقة .

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بفكرة إنشاء جامعة للطب والعلوم الطبية تحمل اسم راعي العلم والتعليم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكداً سموه أن الجامعة الوليدة ستعزز في المستقبل مسيرة التعليم، خاصة في الحقل الطبي والبحوث الخاصة بهذا القطاع الحيوي من التعليم، الذي في مجمله وأهدافه النبيلة يشكل مصدر اطمئنان وسعادة للبشرية جمعاء، والتخفيف من الأمراض والآلام التي يعاني منها المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، والتي تحتاج الى جهد وبحث وإبداع للوصول إلى الغايات المرجوة من أجل سعادة الإنسان .

حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين في الجامعة والأمانة العامة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية .