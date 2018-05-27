حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، استقبال الشيوخ وكبار رجال الدولة والمسؤولين وجموع المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء الأحد، للسلام على سموه بشهر رمضان المبارك .

فقد تبادل سموه التهاني والتبريكات مع الجميع بالشهر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة، وعلى سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، مع مستشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني.

وتقدم سعادة العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو وأفراد الدفاع المدني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك لسموه، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني والتبريكات من أعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، وبادلهم سموه التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم، نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب سموه وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.