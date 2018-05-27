سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سعيد الشامسي

الشارقة 24 – وام:

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عصر الأحد، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سعيد علي سعيد الشامسي، الذي وفاة المنية الأحد.

كما أدى الصلاة، في مسجد الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أحمد بن سالم القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وقد شيع جثمان المغفور له سعيد الشامسي، حيث ووري الثرى في مقبرة النقران بمنطقة العريبي في رأس الخيمة.